أرقام في الجول - كم فرصة يحتاجها باسم مرسي أو مروان محسن أو جمال لتسجيل هدف

تدعم الأرقام قرار هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في انتخاب مروان محسن وعمرو جمال مع أحمد حسن "كوكا" لقيادة هجوم الفراعنة على حساب باسم مرسي.

باسم خرج من قبل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري من القائمة النهائية التي ستواجه المنتخب النيجيري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب لـ FilGoal.com: "باسم مرسي تأثر فنيا بشكل كبير خلال الفترة السابقة".

لكن هل وجد المدرب الأرجنتيني بديلا لمهاجم الزمالك؟

ويستعرض FilGoal.com إحصائيات باسم مرسي وثنائي هجوم المنتخب عمرو جمال ومروان محسن:

أهداف المنتخب

شارك باسم مرسي في سبع مباريات بقميص المنتخب المصري سجل فيهم 7 أهداف وهو المعدل الجيد بالنسبة لمهاجمي المنتخب المصري حاليا.

بينما شارك عمرو جمال مع المنتخب الوطني في 9 مناسبات سجل منهم 3 أهداف فقط وهو المعدل نفسه بالنسبة لمهاجم الدراويش.

أهداف الدوري

الأرقام السابقة تدعم باسم مرسي. لكن مستوى اللاعب مؤخرا قياسا بالثنائي الأخر في الدوري المصري يجعل الأمور تختلف تماما.

فقد سجل مروان محسن 10 أهداف في 20 لقاء خاضهم مع الدراويش هذ الموسم بينما سجل مهاجم الأهلي ثلاثة أهداف في 15 لقاء مع الفريق.

وانخفض المعدل التهديفي لباسم مرسي هذا الموسم حيث سجل مهاجم الزمالك هدفين فقط من 18 لقاء.

إحصائيات اللاعبين

لم يكتف مروان بالتسجيل فقط بل صنع 6 أهداف لإسماعيلي هذا الموسم في 1854 دقيقة لعب فيها بالقميص الأصفر.

وسجل مروان 3 أهداف بالرأس من أصل 10 أهداف في الدوري هذا الموسم واستخدم قدمه اليسرى في واحدة فقط واستخدم الأخرى في 6 أهداف.

وهدد مهاجم الدراويش مرمى الخصوم 53 مرة. نجح في 31 بشكل صحيح بنسبة وصلت لـ58%.

يحتاج مروان لـ5 محاولات تقريبا على المرمى حتى يسجل.

عمرو جمال

استخدم عمرو جمال قدمه اليمنى فقط في تسجيل الثلاث أهداف في النسخة الحالية للدوري، هدد عمرو مرمى الخصوم في 19 كرة. 5 فقط بشكل صحيح بنسبة 26%.

ولم يصنع مهاجم الأهلي أي أهداف لزملائه في 616 دقيقة لعبها مع الأهلي في الدوري هذا الموسم.

ويحتاج عمرو جمال لـ7 محاولات تقريبا لكي يسجل هدفا.

باسم مرسي

أما عن باسم مرسي فسجل مهاجم الزمالك هدف بقدمه اليمنى وأخر برأسه وهدد مرمى الخصوم في 34محاولة.

وصنع باسم هدفين فقط لزملائه في 1067 دقيقة لعب فيها مهاجم القلعة البيضاء.

ووصلت نسبة المحاولات الصحيحة لباسم لـ35%، لكن بسبب قلة المعدل التهديفي يحتاج مهاجم الفرسان لـ17 محاولة لكي يسجل هدفا!