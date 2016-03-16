القبض على موظفين بحوزتهما أقراص مخدرة فى طنطا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا من القبض على موظفين، بحوزتهما حقيبة سوداء داخلها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

كانت معلومات وردت للرائد حسام الجارحى، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، بحيازة المتهمين أقراصا مخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، تحت إشراف العقيد أسامة المصرى رئيس منطقة وسط الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبحوزتهما المضبوطات.

تحرر المحضر اللازم، وأٌخطر اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، بالواقعة، وجارى عرضهما على النيابة العامة للتحقيق.

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