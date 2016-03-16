مصرع 7 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى قبل قليل 7 أشخاص من أسرة واحدة جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص (توناية) فى سيارة نقل بالطريق الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة .

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من المهندس صلاح مسعود فضل الله، رئيس مدينة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بالكيلو 102 أسفل كوبرى العلمين تجاه الإسكندرية أسفر عن مصرع 7 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة كانوا فى طريقهم لمطار برج العرب لتوصيل نجلتهم لأداء العمرة .

انتقل على الفور لمكان الحادث المهندس صلاح مسعود فضل الله رئيس مدينة وادى النطرون والمهندس على محمد زيد، نائب رئيس المدينة، وبالفحص تبين اصطدام السيارة المبكروباص، التى كان يستقلها المتوفين بسيارة أخرى نقل من الخلف، مما أدى لوفاة كل من " هند ثابت جمعة سليمان، حبيبة مجدى محمد حسن، مجدى محمد حسن، ليلى فوزى بركات، يسرية محمد سند، محمود ثابت جمعة سليمان، أسامة ثابت جمعة سليمان، وإصابة هدير مجدى محمد حسن الهوارى، وتم نقل المصابة والجثث لمستشفى جراحات اليوم اليوم، وجار تحرير محضر بالواقعة .

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