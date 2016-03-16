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بالصور.. الخارجية: العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا شهدت تطورا ملحوظا

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بالصور.. الخارجية: العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا شهدت تطورا ملحوظا بالصور.. الخارجية: العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا شهدت تطورا ملحوظا
صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى موسكو تكتسب أهمية خاصة فى ضوء التطور الإيجابى الملحوظ الذى تشهده العلاقات المصرية- الروسية، وأهمية متابعة مشروعات التعاون الثنائى المختلفة، وفى مقدمتها مشروع بناء المحطة النووية فى الضبعة، ومتابعة نتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة التى عقدت فى القاهرة نهاية شهر يناير الماضى وما تمخض عنها من اتفاقيات فى مجالات الصناعة والاستثمار والطيران، بالإضافة إلى التعاون فى المجال العسكرى والأمنى ومكافحة الإرهاب.
>وأشار أبوزيد إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين وروسيا قد شهدت تطورا ملحوظا خلال العام الماضى، حيث بلغ حجم التبادل التجارى نحو 2.8 مليار دولار.

وكان وزير الخارجية قد التقى، خلال زيارته لموسكو التى تستغرق يوم عمل واحد، برئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسى) سيرجى ناريشكين، ونظيره الروسى سيرجى لافروف، فيما من المقرر أن يلتقى بوزير الصناعة والتجارة رئيس الجانب الروسى فى اللجنة المصرية الروسية المشتركة، بالإضافة إلى نائب رئيس وزراء روسيا، فضلا عن لقاءات إعلامية مهمة مع قناة "روسيا اليوم" و"روسيا 24"، والتى تعتبر أكبر القنوات الروسية انتشارا، بالإضافة إلى لقاءات إعلامية مع ممثلى عدد من الصحف الروسية.
>ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن محادثات وزير الخارجية مع المسئولين الروس سوف تتناول أيضا ملف السياحة الروسية وجهود استعادتها إلى مصر لسابق عهدها، بالإضافة إلى العديد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينية وجهود مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمى والدولى.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن وزير الخارجية قوله، خلال لقائه برئيس مجلس الدوما الروسى سيرجى ناريشكين، "إن الاتصالات الروسية- المصرية على المستوى الحكومى تسهم فى تعزيز الاستقرار فى المنطقة، وتعزيز دور مصر فى الشرق الأوسط، مؤكدا أن المصرية مهتمة للغاية بتعزيز العلاقات مع روسيا".

وأشار إلى أن رئيسى البلدين عقدا اجتماعات منتظمة، الأمر الذى أعطى دفعة قوية لتطوير هذه العلاقات، كما أن لقاءات القمة تفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين روسيا ومصر.

سامح شكرى وسيرجى لافروف (1)

سامح شكرى وسيرجى لافروف (2)

سامح شكرى وسيرجى لافروف (3)

سامح شكرى وسيرجى لافروف (4)

سامح شكرى وسيرجى لافروف (5)

سامح شكرى وسيرجى لافروف (6)


>- بالصور.. مصر وروسيا تتفقان على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.. وزير الخارجية الروسى: استقرار مصر يؤثر على استقرار الشرق الأوسط.. سامح شكرى: تعزيز الإجراءات الأمنية بالمطارات لضمان أمن السياح
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مصر 365

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