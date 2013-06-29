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رانيا يوسف: سأشارك في مظاهرات الغد بميدان "التحرير"

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رانيا يوسف: سأشارك في مظاهرات الغد بميدان "التحرير" رانيا يوسف: سأشارك في مظاهرات الغد بميدان "التحرير"
وأتابع تصوير "موجة حارة" و"نيران صديقة" خلال شهر رمضان

كتب : هند سعدالدين السبت 29-06-2013 20:16

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها صورت حلقة في برنامج "بين السما والأرض" تقديم إدوارد، ولا تزال تصور مشاهدها في مسلسل "نيران صديقة".

وأكدت يوسف لـ"الوطن" أن تصوير "نيران صديقة" سيمتد إلى العشر الأوائل من شهر رمضان، فيما يستمر "موجة حارة" حتى أواخر الشهر الكريم.

وأشارت إلى أنها وقعت استمارة حملة "تمرد"، وأنها متفائلة للغاية، لكن أحداث قرية أبوالنمرس الأخيرة وقتل أربعة من الشيعة جعلتها مكتئبة للغاية ومتشائمة.

وأكدت أنه "أيَّا كانت نتيجة مظاهرات 30 يونيو، فنحن على أعتاب أحداث مربكة ومدمرة، مع أنني سأشارك في تظاهرات ميدان التحرير".

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