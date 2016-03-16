بالفيديو والصور..إسرائيل تستعد لافتتاح مطار جديد بإيلات لجذب السياح من مصر

كشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أنه فى نهاية العام الجارى وبداية عام 2017 سيبدأ العمل رسميا بمطار "رامون: الواقع بمدينة إيلات بهدف تنشيط السياحة بالمدينة المطلة على البحر الأحمر.

وأضافت الصحيفة أن المطار يعد ثانى أكبر ميناء جوى فى إسرائيل بعد مطار "بن جوريون"، حيث بدأ العمل فيه فى عام 2013، بتكلفة تقدر بـ1.7 مليار شيكيل تم دفعها من إجمالى الأموال التى تمتلكها هيئة المطارات والموانئ الإسرائيلية .

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكون المطار الجديد بديلا عن مطار بن جوروين فى أوقات الحروب، حيث تم غلق المطار خلال الحرب الأخيرة فى قطاع غزة عام 2014،وسيستقبل مئات الرحلات من أوروبا بشكل عام ودول العالم بشكل خاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن السائح سيستغرق فقط 21 دقيقة من المطار إلى مدينة إيلات الساحلية، للاستمتاع بالمدينة التى تعد من أهم المدن السياحية فى جنوب إسرائيل .

ومن جانبه قال وزير النقل الإسرائيلى يسرائيل كيتس: إن الهدف من المطار هو جذب أكبر عدد ممكن من السائحين، وتوفير أكبر الخدمات لهم، ليكون عام 2017 هو عام السياحة فى إيلات .

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