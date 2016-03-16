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جامعة الازهر تفصل أستاذ بكلية الدعوة لتحريضه على المظاهرات وانتمائه للإخوان

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جامعة الازهر تفصل أستاذ بكلية الدعوة لتحريضه على المظاهرات وانتمائه للإخوان جامعة الازهر تفصل أستاذ بكلية الدعوة لتحريضه على المظاهرات وانتمائه للإخوان
قالت جامعة الازهر الشريف ، إن مجلس التأديب بالجامعة، قرر فصل الدكتور حسن يونس عبيدو، أستاذ مساعد متفرغ، بقسم الثقافة الإسلامية فى كلية الدعوة بنين بالقاهرة ، نهائيا من وظيفته وحرمانه من المعاش والمكافأة، لمشاركته فى التظاهرات والتحريض عليها، وثبوت انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.

كما قررمجلس التأديب الجامعة، توجيه اللوم للدكتور محمد الهادى عليوة عيسى، أستاذ متفرغ بقسم التشريح فى كلية طب بنين القاهرة، لتبنيه أفكارا تحض على الإرهاب والتطرف.

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