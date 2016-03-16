ليلة_الأبطال – من يستغل نقطة ضعف الآخر.. برشلونة أم أرسنال؟

يشكل لقاء الإياب ضد برشلونة على ملعب كامب نو يوم الأربعاء الفرصة الأخيرة لأرسنال، في المقابل برشلونة على بعد خطوة من التأهل لدور الثمانية.

وفي المباراة الثانية استغل برشلونة نقاط ضعف أرسنال الأبرز وسجل في مرمى بتر تشك هدفين بتوقيع ليونيل ميسي، لكن المدفعجية لم يستغلوا نقاط ضعف البلوجرانا.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي فرص الفريقين في مباراة الإياب.

برشلونة

يمتلك برشلونة نقطة ضعف في تركيز تسديداته على المرمى إذ أنه يمتلك معدل دقة تصويب على المرمى في المباراة الواحدة بـ48%.

والفريق ضعيف في استخلاص الكرة إذ أنه ينجح في قطع الكرة عن طريق التدخل المباشر بنسبة 41% من مجمل التدخلات ، ويمتلك نسبة متوسطة في الفوز بالكرات الهوائية إذ أنه يفوز بها بنسبة 50% في المباراة الواحدة.

خلق برشلونة 90 فرصة حتى الآن بدوري أبطال أوروبا وسجل الفريق 17 هدفا 9 منهم من صناعة اللعب و3 من الكرات الثابتة و3 مرتدات وركلتي جزاء.

تلقى البلوجرانا 4 أهداف حتى الآن بدوري أبطال أوروبا 3 منهم من داخل منطقة الجزاء وهدف وحيد من منتصف الملعب سجله أليساندرو فلورينزي لاعب روما.

نقطة قوة برشلونة على أرسنال تتمثل في تلقى أرسنال 6 أهداف من اللعب المفتوح (بعكس الضربات الثابتة) وتلك لصالح برشلونة الذي سجل 9 من الجمل التكتيكية.

يلعب الفريقان بنفس الأسلوب تقريبا من حيث طريقة التمرير إذ يمرر برشلونة خلال المباراة الواحدة 13 كرة بينية مقابل 11 لأرسنال والكرات الطولية 126 للبلوجرانا مقابل 106 للمدفعجية.

أرسنال

يمتلك أرسنال نقطة ضعف خطيرة ضد فريق مثل برشلونة، إذ أنه يستحوذ على الكرة بنسبة 47% في المباراة الواحدة، والفريق يخسر الكرة في مناطق خطرة مع بطء الارتداد يتسبب هذا بفرص خطيرة مثلما حدث في مباراة الذهاب.

أرسنال ضعيف للغاية في استخلاص الكرة من الخصم إذ أنه يفوز بالكرة بنسبة 38% من معدل اعتراضاته للكرة لكنه أقوى من برشلونة في الكرات الهوائية بنسبة نجاح 54%.

خلق أرسنال حتى الآن 47 فرصة، وسجل 12 هدفا 10 منهم من صناعة اللعب وهدف من الكرات الثابتة، وهدف من ركلة جزاء.

تلقى أرسنال حتى الآن بدوري الأبطال 12 هدفا، منهم 6 من صناعة اللعب، وهدفين من الكرات الثابتة وهدفين من المرتدات وهدف من ركلة جزاء وهدف سجله الفريق بالخطأ في مرماه.

نقطة قوة أرسنال تتمثل في نسبة فوز الفريق بالكرات الهوائية والعرضيات إذ أنه أقوى من برشلونة، ويركز المدفعجية معظم هجماتهم على الجانبين، إذ أن الفريق يهاجم من الجانب الأيمن بنسبة 37% والأيسر بنسبة 35%، ومنتصف الملعب بنسبة 27%.

عكس برشلونة الذي يوازن بين الثلاثة ويهاجم من اليمين بنسبة 33% واليسار بنسبة 35% والوسط بنسبة 32%.