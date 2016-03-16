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«المركزي» يرفع سعر الجنيه في عطاء استثنائي 7 قروش مقابل الدولار

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«المركزي» يرفع سعر الجنيه في عطاء استثنائي 7 قروش مقابل الدولار «المركزي» يرفع سعر الجنيه في عطاء استثنائي 7 قروش مقابل الدولار

البنك المركزي المصري – أرشيفية

قالت مصادر مصرفية يوم الأربعاء إن البنك المركزي المصري خفض إلى 8.78 جنيه من 8.85 جنيه، وذلك في عطاء استثنائي لبيع 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية.

وبحسب ما أكدته المصادر المصرفية لوكالة “رويترز” للأنباء، أن البنك المركزي رفع سعر الجنيه سبعة قروش بعد أن خفضه 112 قرشا يوم الاثنين الماضي.

ولم تخض المصادر في أي تفاصيل بشأن إجمالي ما باعه المركزي في عطاء يوم الأربعاء.

وعطاء يوم الأربعاء هو ثالث عطاء استثنائي للبنك المركزي خلال اسبوع واحد والرابع في عهد المحافظ الجديد طارق عامر بعد أن طرح المركزي عطاء استثنائيا بقيمة 500 مليون دولار الاسبوع الماضي.

وطرح البنك المركزي يوم الثلاثاء ويوم الاثنين عطاءين استثنائيين بقيمة 200 مليون دولار لكل منهم.

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