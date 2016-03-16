صور.. «بلدنا نظيفة‎».. حملة تجميل لشوارع وميادين سوهاج

مراسل «ONA»:

​​دشن مجموعة من شباب كليات جامعة سوهاج، الأربعاء، حملة تطوعية حملت اسم “بلدنا نظيفة”، وذلك بهدف المساهمة بشكل فعال فى رفع كميات القمامة من شوارع وميادين المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وعمال النظافة.

كما تهدف الحملة، بحسب بيان صادر عنها اليوم، جهود الطلاب إلى إعادة المظهر الجمالى لمدينة سوهاج، وتحفيز الجميع للمشاركة الفعالة فى تنظيف المناطق المقيمين بمحيطها مع تعظيم دور عامل النظافة والتأكيد على أهميتة

ومن جانبه، قال عبدة الأصمعى، منسق عام الحملة، إن ماتم تجهيزة من معدات كانت بتبرع شباب الحملة دون الاعتماد على أى جهة أو شخص وذلك لشعورنا جميعا أننا شباب ولدينا طاقة وفكر لابد من استغلالة بما يفيد الصالح العام.

وأشار الأصمعى، إلى أن فعاليات الحملة انطلقت من اليوم فى عدة شوارع وميادين بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أن هناك خطة عمل للحملة تستهدف عدة مدن بالمحافظة.