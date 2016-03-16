صور.. «الهجان» يناقش تفاصيل المخطط الاستراتيجي الجديد لمحافظة‎ قنا

مراسل «ONA»:

شارك عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الأربعاء، في الجلسة النقاشية الأولي، حول مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمحافظة قنا الذي تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة “الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية” بالتنسيق مع وحدة دعم الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، ضمن برنامج الأمم المتحدة لدعم المستوطنات البشرية والمُزمع تنفيذه خلال الستة شهور القادمة.

حضر الجلسة، كل من “الدكتور حاسنين أبوزيد أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الأزهر ورئيس فريق العمل بالمشروع بالاضافة الي عدد من اساتذة الجامعات المتخصصين في مجالات التنمية وكذلك بحضور عدد خفير من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة والقيادات الشعبية والمدنية ورجال الاعمال والمستثمرين في قنا”.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة القومية في وضع مخططات إستراتيجية لكافة محافظات الجمهورية تتناسب مع حركة التوسعات العمرانية ومواجهة النمو السكاني المتزايد.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، أهمية وضع مخطط استراتيجي للمحافظة فهو يعد بمثابة بوصلة ودليل ارشاد للجهات التنفيذية في تحديد الاحتياجات الخاصة بكل قطاع وفي اعداد الموازنة والخطط السنوية وفي رصد الاحتياجات المالية لها كما انه يدرس مناطق القوة والضعف في تلك القطاعات ويعمل علي وضع حلول لها وفقا لخطط يتم اعدادها من قبل متخصصين وبمشاركة المجتمع المدني لتكون معبرة تماما عن الواقع مضيفا ان رؤية البرنامج تتضمن تقديم إستراتيجية متكاملة وشاملة للمحافظة خلال الـ 20 سنة القادمة.

وأضاف: “نسعى من خلال المخطط الاستراتيجي إلي بلوغ مستويات مرتفعة من النمو والتشغيل وتطوير البنية التحتية لخدمة المواطن وتحسين مستوي معيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والارتقاء بمستويات المشاركة السياسية وتحديث المنظومة الثقافية وتنمية القدرة التنافسية للقطاعات الواعدة بالمحافظة وتطوير مفاهيم وأدوات الإدارة لرفع درجة كفاءتها وفاعليتها”.

من جانبه، أوضح الدكتور حسانين أبو زيد، رئيس فريق العمل، أن المشروع يتم تنفيذه علي مرحلتين الاولي خاصة بدراسة الوضع الراهن وجمع وتحليل البيانات الخاصة بكل قطاع من القطاعات وهو ما يجري تنفيذه ألان والمرحلة الثانية هي وضع خطط وحلول تناسب مع ماهو متاح علي ارض الواقع بطرق غير تقليدية تشمل خدمات مقدمة للبنية الاساسية التحتية والسكان ورفع كفاءة الاطار المؤسسي ودعم الاقتصاد المحلي .