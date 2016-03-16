انفجار بمنزل أثناء تجهيز انتحاريين لتنفيذ أعمال إرهابية بعدن

قتل 3 أشخاص الأربعاء، إثر انفجار وقع بمنزل رئيس هيئة الدفاع عن الوحدة اليمنية بعدن، على الكردى، الموالى لرئيس اليمن المخلوع على عبد الله صالح.

وصرح مصدر أمنى بإدارة أمن عدن بأن الانفجار وقع بالمنزل بطريق الخطأ أثناء تجهيز انتحاريين ودراجات نارية مفخخة لتنفيذ عملية إرهابية.

وقال المصدر- فى تصريح لصحيفة (عدن الغد) الإلكترونية- أن إدارة الأمن تلقت معلومات عن وقوع انفجار بمنزل الكردى بطريق الخطأ أثناء التجهيز لعملية إرهابية، الأمر الذى يثبت أن أطرافا تابعة لنظام صالح تقف خلف عمليات التفجير بعدن مؤخرا، وتكشف عن هوية الجهات المتورطة فى العمليات الانتحارية.

وأدى الانفجار إلى تدمير المنزل بشكل كامل وإلحاق أضرار بالغة بالمنازل المجاورة، وسارعت سيارات الدفاع المدنى لإطفاء الحريق الذى شب بالمنزل.

وأكد المصدر أن سلطات الأمن توجهت إلى المنزل وحاصرته وبدأت بالتحقيق فى الواقعة.

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