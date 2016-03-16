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صور.. محافظ أسوان يلتقي السفير الياباني بالقاهرة

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جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

 مراسل «ONA»:

وجه اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، الدعوة للسفير الياباني بمصر “تاكهيرو كاجاوا” بالتجول في مدينة أسوان، للتأكد بنفسه من الصورة الحقيقة للأوضاع الأمنية المستقرة ونقلها للحكومة والشعب الياباني، وخاصة أن أسوان استضافت الفترة الماضية العديد من المؤتمرات الدولية والوفود الدبلوماسية والسياحية، كما أنها ترحب بالسائح الياباني العاشق لأثارها الخالدة وطبيعتها الساحرة وطقسها المعتدل.

 جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ، اليوم، السفير تاكهيرو كاجاوا بحضور الملحق الثقافى اليابانى والدكتور فريد عبد الظاهر عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة أسوان ومديرى التعليم والصحة والتنمية الحضرية.

وأكد اللواء مجدى حجازى، في بيان صحفي للمحافظة اليوم، أن الإرهاب لا وطن له وهناك العديد من العمليات الإرهابية التى شهدتها مختلف دول العالم فى الفترة الأخيرة، ولكن لدينا إجراءات أمنية متكاملة لتأمين الأفواج السياحية الزائرة لأسوان للإستمتاع بمعالمها ومزاراتها الأثرية ومواقع السياحات البيئية والعلاجية والسفارى والنيلية والصيد والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى حسن إستقبال أهلها ومعاملتهم الطيبة مع زائريهم.

 وطالب حجازى، السفير اليابانى بدراسة إمكانية تنظيم رحلات “شارتر” مباشرة من المدن اليابانية لأسوان.

 من جانبه، أشاد السفير اليابانى، بحفاوة الإستقبال والتوسع فى مجالات التعاون وخاصة تدعيم الشراكة المصرية اليابانية من أجل التعليم وتمكين الشباب المصرى كمكون مهم للتنمية من خلال إدخال نموذج التعليم اليابانى وزيادة أعداد الطلاب والمتدربين المصريين ضمن البعثات العلمية لليابان إلى 2500 طالب ومتدرب خلال الـ 5 سنوات القادمة فى مجال التعليم والصحة.

ولفت إلى أنه من ضمن النتائج أيضاً إدخال نموذج التعليم اليابانى بمصر فى 10 مدارس كمرحلة أولى من ضمن 100 مدرسة مستهدف تنفيذ النموذج فيها والذى يقوم على تطوير الأنشطة المدرسية ومخاطبة الأخلاق والإنضباط والسلوكيات السليمة، مع نشر تعليم اللغة اليابانية وهو الذى أصبح واقعاً من خلال إفتتاح قسم اللغة اليابانية بجامعة أسوان منذ 3 سنوات والذى وصل عدد الطلاب فيه إلى 50 طالب.

وأضاف السفير الياباني بالقاهرة، أن هناك مبادرة للتعاون اليابانى المصرى فى قطاع الرعاية الصحية حيث تم الإتفاق على قيام هيئة الجايكا اليابانية تعزيز نظام التأمين الصحى والعمل على تنمية العنصر البشرى للعاملين فيه وفرص حصولهم على التدريب حيث سيتم إرسال 150 طبيب و300 ممرض لليابان ضمن برنامج تدريبى على مدار عام ونصف العام.

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