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بالصور.. محافظ القليوبية يجتمع بنائب دائرة قسم أول شبرا الخيمة

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بالصور.. محافظ القليوبية يجتمع بنائب دائرة قسم أول شبرا الخيمة بالصور.. محافظ القليوبية يجتمع بنائب دائرة قسم أول شبرا الخيمة
استقبل اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة، ورئيس حزب الحرية، بمكتبه فى مجلس مدينة شبرا الخيمة، صباح اليوم الأربعاء، لبحث عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالدائرة، ولبحث المشكلات الخاصة بالحى مثل (أزمة القمامة - التكدس المرورى بكوبرى أحمد عرابى وميدان المؤسسة - ودراسة آلية نقل سوق الأحد - مشكلة المواقف العشوائية بالميادين الهامة).

وناقش محافظ القليوبية مع "حسب الله"، ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وأعمال تطوير المرافق وتنفيذ الخطة الاستثمارية، وموقف تنفيذ خطة مشروعات الرصف.

وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه جار إعداد دراسة لنقل سوق الأحد بحى غرب شبرا الخيمة من أرض الجنينة، إلى مكان أخر مناسب، بحيث يقضى على الأزمة المرورية بمنطقة أرض الجنينة وأرض الحافى، بدءًا من شارع الخمسين وحتى الطريق الدائرى، لما يشكله من عبء ثقيل على قاطنى المنطقة خلال يوم الأحد من كل أسبوع.

اجتماع محافظ الدقهليه مع عضو مجلس النواب عن دائره قسم اول شبرا (1)

اجتماع محافظ الدقهليه مع عضو مجلس النواب عن دائره قسم اول شبرا (2)

اجتماع محافظ الدقهليه مع عضو مجلس النواب عن دائره قسم اول شبرا (3)

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية

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