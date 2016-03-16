محافظ أسوان يتفقد أعمال حملة مدرستى جميلة

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، أعمال حملة "مدرستى جميلة"، والتى أطلقتها إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بأسوان بالتعاون مع الوحدات المحلية، من أجل تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ضمن مبادرة "نظف بلدك" التى أطلقها محافظ أسوان.

وأشاد محافظ أسوان فى بيان اليوم، بالجهود التى يقوم بها الطلاب بمختلف المدارس للمساهمة والمشاركة بفعالية فى تنظيف مدارسهم ورفع القمامة من الشوارع المحيطة بها، من أجل توفير بيئة صحية ومناخ مناسب لتحقيق أكبر قدر من التحصيل الدراسى والذى يعطيهم الفرصة للوصول إلى التفوق العلمى المنشود.

وشدد المحافظ على مسئولى الوحدات المحلية بضرورة زيادة معدات النظافة لرفع تجمعات القمامة من مختلف الشوارع الرئيسة والفرعية أولاً بأول، مع التركيز على رفع تراكمات الأتربة على الأرصفة وأسفل المبانى السكنية والتى تعمل علي تشوية المنظر الجمالى العام بهذه الشوارع.

ووجه محافظ أسوان، مسئولى التربية والتعليم بدراسة تنظيم مسابقات دورية لأنظف مدرسة وأنظف شارع، من أجل تحفيز الطلاب للمشاركة فى نظافة مدارسهم وتزينها وتجميلها بالشكل المطلوب، مع دارسة تنظيم معسكرات طلابية شهرية على مدار العام الدارسى وخلال فترات الأجازات الصيفية من أجل الحفاظ على البيئة نظفية وخالية من التلوث.

ومن جانبه، أكد شاذلى محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان أن حملة "مدرستى جميلة " يتم تنفيذها بالتوالى بين جميع المدارس لرفع كافة أنواع القمامة والمخلفات من المدارس والشوارع المحيطة بها، وجمعها في أكياس بلاستيكية يتم نقلها بواسطة سيارات القمامة التابعة للوحدات المحلية بالمحافظة.

وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم إلى أن الهدف الأساسى من الحملة هو غرس قيم الولاء والإنتماء وتنمية روح الإعتزاز وحب الوطن لدى أبنائنا الطلاب، وإكسابهم ثقافة العمل الجماعى والإهتمام بخلق بيئة نظيفة من أجل الحفاظ على صحتهم العامة.