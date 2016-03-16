أوبريت غنائى عن حب مصر ضمن احتفالات مدينة مطاى بالعيد القومى للمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، صباح اليوم الأربعاء، حفلاً بمناسبة عيد المنيا القومى، الموافق 18 مارس، وذلك بقاعة مجلس مدينة مطاى بالتعاون مع الإدارة التعليمية وإدارة الشباب والرياضة وإدارة الأوقاف بمطاى، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقدم اللواء ناصر فتحى رئيس مركز ومدينة مطاى التهنئة لجميع أهالى محافظة المنيا، وتحدث حول تاريخ المنيا البطولى فى التصدى للمحتل البريطانى، ورفض أبطال المنيا الرضوخ للاحتلال، مستشهداً بعدد من العلماء الأجلاء والأبطال والمشاهير وأعلام المحافظة على مر العصور، الذين ساهموا فى كتابة تاريخ الوطنية، مشيراً إلى أن حب الوطن والانتماء له من أسمى الصفات التى يتمتع بها أبناؤنا من أجل رفعة مصرنا الغالية.

هذا وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم يليه السلام الجمهورى، كما تضمن أيضًا بعضًا من العروض الفنية الغنائية والمسرحية من طلاب مدرسة عنانى الثانوية وكان لبراعم وأطفال مدرسة متولى الشعراوى نصيب المشاركة بفرقة الكورال المدرسية، بالإضافة إلى أوبريت غنائى عن حب مصر قدمته المدرسة الرسميه للغات، وبعض العروض الفنية المبهجة.