المؤبد لشاب انضم لداعش من خلال الإنترنت للقيام بأعمال عدائية بالشرقية

عاقبت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس لدواعٍ أمنية، اليوم، برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق، الشاب المتهم بالتواصل مع تنظيم داعش من خلال الإنترنت، بالسجن المؤبد حضوريا.

صدر الحكم فى القضية رقم 3823 لسنة 2015 جنايات مركز أبوحماد، المتهم فيها،"عبد الله محمد عبد الله خليل" لأنه فى يوم 25- من شهر فبراير لسنة 2014 سعى للتواصل مع عصابة يوجد مقرها خارج البلاد، "تنظيم داعش" من خلال تواصله مع كوادرها من خلال مواقع الفيس بوك وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، لتكوينه خلية عنقودية إرهابية، للعمل على الالتحاق بحقل الجهاد السورى، وتلقى بيانات عسكرية، فى مجال استخدام الأسلحة، بكل أنواعها وصناعة المتفجرات، تمهيدا لتنفيذ مخططهم العدائى،إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية، وبعرض المتهم على نيابة الزقازيق الكلية، قررت إحالته إلى دائرة إرهاب الشرقية.

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