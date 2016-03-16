بيان للداخلية: مصرع المتهم الرئيسى فى حادث استشهاد رئيس مباحث شبرا الخيمة

أفادت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه استمراراً لجهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام لتحديد وضبط المتهم الرئيسى فى واقعة استشهاد الرائد مصطفى لطفى محمد عبد الكريم رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وإصابة كل من النقيب أحمد محمد عبد العليم، والرقيب وائل أحمد زكى أحمد من قوة مباحث القسم بطلقات نارية إثر تبادل لإطلاق النيران مع بعض العناصر الإجرامية الخطرة، فقد توصلت التحريات إلى تحديد محل اختباء المتهم الرئيسى فى ارتكاب الواقعة ويدعى (محمد وحيد موسى الغريب وشهرته كوريا عاطل مقيم بالقليوبية) بالزراعات بدائرة مركز شرطة قليوب للهرب من الملاحقات الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى، تم استهداف المتهم بمحل اختبائه، وأثناء وصول القوات واستشعاره بقدومهم قام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، ما دعى القوات إلى مبادلته إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرعه.. وضبط بحوزته "بندقية آلية، وطبنجة، و87 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما، ومبلغ مالى 74 ألف جنيه".

وأكدت الداخلية أن المتهم هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (9 أحكام جنايات.. أحدهم بالإعدام، وأربعة بالسجن المؤبد، وأربعة أحكام أخرى ما بين 10إلى 15 سنة – بتهم "سلاح، مخدرات، قتل").. ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 15 قضية أخرى آخرهم واقعة استشهاد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وإصابة معاونيه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة.

- مقتل "كوريا" المتهم الرئيسى بقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة