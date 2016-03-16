بلاغ من مهندسى "المقاولين العرب" يتهم رهبان الدير المنحوت بحرق معدة للشركة

قدم مهندسو شركة المقاولين العرب، العاملين بمشروع تنفيذ الطريق الإقليمى الذى يربط بين محافظة الفيوم والواحات، بلاغا برقم 2779 لسنة 2016، إلى مركز شرطة يوسف الصديق، يتهمون فيه رهبان الدير المنحوت بإشعال النيران فى معدة تابعة للشركة، كانت تقف بجوار سور الدير، احتجاجا على هدم جزء من سور الدير أمس الأول لمرور الطريق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف يفيد بتقدم مهندسى شركة المقاولين العرب المسؤلين عن تنفيذ الطريق الإقليمى، ببلاغ يتهمون فيه الأنبا بولس الريانى مسئول الدير، وعدد من الرهبان، بحرق معدة تابعة للشركة كانت تقف بجوار سور الدير، احتجاجا على هدم جزء من السور، لاستكمال أعمال الطريق المقرر أن يمر من سور الدير الذى أقامه الرهبان على مساحة تعديات على أراضى الدولة تبلغ 10 آلاف فدان.

وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



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