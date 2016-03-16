الغد السورى: لابد من نقل السلطة من الأسد لهيئة انتقالية ذات صلاحيات كاملة

أصدر تيار الغد السورى بيانا اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة السورية، مؤكدا أن الحل السياسى يجب أن يؤدى إلى نقل السلطة من الأسد وأعوانه إلى هيئة انتقالية حاكمة ذات صلاحيات كاملة تأخذ البلاد نحو الانتقال الديمقراطى.

وقال تيار الغد السورى فى بيانه: "تمر الذكرى الخامسة لثورتنا التاريخية ضمن أوضاع بالغة الحساسية، ونضالات السوريين وتضحياتهم خلال خمس سنوات أفشلت محاولات نظام الأسد الديكتاتورى وداعميه الإقليميين والدوليين فى قمع هذه الثورة المباركة، وأصبح هناك ساحة أخرى للنضال وهى الساحة السياسية، فى تلك الساحة يجب أن لا يسمح للنظام وداعميه فى الحصول على ما لم يستطيعوا الحصول عليه بقتل نصف مليون مواطن، وجرح مليون، وتهجير ملايين آخرين".

‏وتابع: "إن الحل السياسى يجب أن يؤدى إلى نقل السلطة من الأسد وأعوانه إلى هيئة انتقالية حاكمة ذات صلاحيات كاملة تأخذ البلاد نحو الانتقال الديمقراطى، ومحاربة الإرهابيين المتطرفين، والبدء بإعادة الإعمار، وأى شئ أقل من الانتقال الكامل بدون الأسد وأعوانه الملطخة أيديهم بدماء الشعب هو ليس حلا".

وأضاف تيار الغد السورى"سوف تتعرض المعارضة لضغوط من أجل القبول بحلول لا ترقى لطموحاتكم وتضحياتكم، ومقاومة تلك الضغوط تتطلب تضافر السوريين بقواهم الشعبية والعسكرية والسياسية".

وأوضح أن توحيد وتنسيق الجهود النضالية فى هذا الوقت هو أكثر أهمية من أى وقت مضى.

ولفت إلى أن تيار الغد السورى هو تنظيم منبثق عن الشعب وثورته، ورهاناته هى الوصول إلى أهداف الثورة السامية فى الحرية والكرامة للشعب، والانتقال إلى دولة ديمقراطية تعددية، تحترم سيادة القانون، وحقوق الإنسان والمرأة، والمساواة بين كافة أطياف الشعب السورى بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الجنس، دولة معتدلة حيادية تجاه كافة أبنائها لا يوجد فيها تطرف وتكفير وأيديولوجيات ظلامية تصطدم مع المجتمع المحلى والدولى.

وأكد على أنه لا بد أن تكون سوريا دولة موحدة تمارس سيادتها على 185000 كم2، وتعتمد اللامركزية الإدارية من أجل تحسين الخدمات للمواطنين وينتخب فيها المسئولين بشكل حر وشفاف، ويضعون نصب أعينهم خدمة الشعب ومصالحه العليا، وتأمين أفضل مستوى من التعليم والرعاية الصحية، والتطور العلمى والثقافى وتحقيق الازدهار والثروة لصالح الشعب.

واختم تيار الغد السورى بيانه بأن انتصار الثورة السورية وتحقيق أهدافها هو لمصلحة كافة أطياف الشعب السورى. وأن التحديات كبيرة ولكن الشعب السورى لها وسوف تنتصر ثورته وتحقق أهدافها من أجل غد مشرق مزدهر.

اختتام المؤتمر التأسيسى لتيار الغد السورى.."الجربا" وقنصل أمريكا وممثلين عن سفارات فرنسا وهولندا حضروا الانطلاقة..رئيس التيار يلتقى"العربى" لبحث آلية الحل السياسى..ويشيد بجهود الرئيس فى مكافحة الإرهاب

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