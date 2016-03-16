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مندوب سوريا بالأمم المتحدة: قرار انسحاب روسيا اتخذ بشكل مشترك

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مندوب سوريا بالأمم المتحدة: قرار انسحاب روسيا اتخذ بشكل مشترك مندوب سوريا بالأمم المتحدة: قرار انسحاب روسيا اتخذ بشكل مشترك
رفض بشار الجعفرى رئيس وفد السورية فى محادثات السلام بجنيف ، احتكار جهة واحدة لتمثيل المعارضة السورية لافتا أن قرار انسحاب روسيا جزئيا اتخذ بشكل مشترك وبتنسيق معنا لذلك لم يكن قرار سحب القوات الروسية من سوريا من الجانب الروسى فقط.

وأضاف الجعفرى، خلال مؤتمر صحفى، أن الجولة القادمة مع المبعوث الأممى ستناقش جوهر قضايا الحل السياسى قائلا " لا مفاوضات مباشرة مع وفد المعارضة ولا يمكنه احتكار الصفة التمثيلية لفصائل المعارضة".

وأشار الجعفرى، إلى أن المرجعيات الرئيسية فى المحادثات غير المباشرة تدحض الإعلانات عن حكم فيدرالى والدعوات كلها هى لوحدة سوريا الوطنية.

وتابع بشار الجعفرى قائًلا: إنهم تحدثوا مع ستيفان دى ميستورا المبعوث الأممى لدى سوريا بشأن الإرهابيين الذين يدخلون سوريا عبر الحدود مع تركيا وإسرائيل والأردن وطلبنا أن يكون هناك تعامل هام وجدى مع بقية القرارات الدولية بشأن الأزمة السورية.


>- رئيس الأركان الإسرائيلى: روسيا لم تنسحب بشكل كامل من سوريا

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