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صور.. ميناء أبوطرطور يستقبل 1700 رأس ماشية من السودان

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جانب من الشحنة

جانب من الشحنة

مراسل «ONA»:  

استقبل اليوم الأربعاء، ميناء أبو طرطور البحري جنوب سفاجا، شحنة من العجول السودانية المستوردة علي متن مركب الشحن “نوراس” قادمة من ميناء بور سودان، وعلى متنها 1700 رأس من العجول السودانية.

وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وإدارة الحجر البيطري، واتخاذ اللازم للتأكد من سلامة الشحنة قبل السماح بالإفراج عنها.

وكشف حسن حافظ، رئيس رابطة وجمعية مستوري الماشية الافريقية، أنه تم توقيع الكشف الطبي الظاهري على العجول، وتبين أنهم بصحة جيدة.

وأضاف أ​ن العجول السودانية المستوردة من الجانب المصري سليمة، وتم وضعها بالمحجر البيطري بالسودان وفحصها، لافتا إلى أنها خالية من أي أمراض.

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