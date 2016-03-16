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تأييد حبس حمدى الفخرانى عامين بقضية استغلال نفوذ وبراءته من الابتزاز

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تأييد حبس حمدى الفخرانى عامين بقضية استغلال نفوذ وبراءته من الابتزاز تأييد حبس حمدى الفخرانى عامين بقضية استغلال نفوذ وبراءته من الابتزاز
قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار سامح الشريف، ببراءة المهندس حمدى الفخرانى، من التهمة الأولى الخاصة بـ"الابتزاز"، وتأييد حكم حبسه سنتين عن التهمة الثانية والخاصة بـ"استغلال النفوذ".

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

حمدى الفخرانى يصل المحكمة لحضور جلسة الحكم بقضية الابتزاز واستغلال النفوذ

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