أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ صحة الطفل: مستوى ذكاء الأطفال يرتبط بالرضاعة الطبيعية وتغذية الأم

Google+ Print
أستاذ صحة الطفل: مستوى ذكاء الأطفال يرتبط بالرضاعة الطبيعية وتغذية الأم أستاذ صحة الطفل: مستوى ذكاء الأطفال يرتبط بالرضاعة الطبيعية وتغذية الأم
كشفت الدكتورة إيناس رأفت، الأستاذ بقسم صحة الطفل التابع للمركز القومى للبحوث، نتائج دراسة أجراها قسم صحة الطفل عن أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها فى النمو العقلى للطفل.

وأوضحت الدكتورة إيناس خلال مؤتمر "نحو صحة طفل أفضل" الذى ينظمه اليوم الأربعاء، المركز القومى للبحوث أن كل العالم يتحدث عن أهمية التغذية الصحيحة فى الفترات الأولى من حياة الطفل بداية من تكوينه كجنين وبعد الولادة للوصول إلى نمو عقلى وصحى سليم يضمن حياة أفضل لجيل أفضل نتمناه.

وأضافت "فحصنا خلال الدراسة عددا من الطلاب وتوصلنا إلى أن الأطفال الذين اعتمدوا على الرضاعة الطبيعية فقط فى أول 6 أشهر واهتمت أمهاتهم خلال الحمل بهم بتناول الأطعمة الصحية لديهم مستوى مرتفع من النمو العقلى والذكاء وكذلك النمو الجسمانى الصحيح".

وتابعت الأستاذ بقسم صحة الطفل: التغذية الصحية تنقسم إلى شقين، الأول هى التغذية الفعلية وتتكون من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والشق الثانى يمثله الجزء التعليمى وهى الطريقة التى اتبعناها منذ فترة، حيث نزور بعض المناطق التى تتسم بالعشوائية والفقر لنعلم الأمهات والأطفال طرق الغذاء الصحيحة من الأطعمة المتوفرة فى مدينتهم وقراهم ونعرفهم القيمة الغذائية لكل من هذه الأطعمة وكيفية طهيها بطريقة صحية، خاصة أن هذه الخضراوات تكلفتها بسيطة، كما نعرفهن بالكميات المناسبة التى يجب أن يتناولها الأطفال من الطعام بما يتوافق مع جنسه وعمره.

ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعى والثقافة الصحية الخاصة بالطفل والأسرة ككل، والتعريف بنشاطات قسم صحة الطفل فى الصحة والمرض من النواحى كافة سواء عضوية أو نفسية أو سلوكية، التعاون بين قسم صحة الطفل وأقسام طب الأطفال كافة بكليات الطب المصرية والمعاهد الصحية، وكذلك التعاون مع نادى المرأة الإفريقية ونشر الأعمال البحثية المتميزة والتى تم إجراؤها بقسم صحة الطفل التابع للمركز القومى للبحوث من أجل الاستفادة بها وتسويقها للارتقاء بصحة الطفل المصرى.

مؤتمر-صحة-الطفل-(3)

مؤتمر-صحة-الطفل-(2)


>- بالفيديو.. استشارى صحة وتغذية: حاسة اللمس تساعد على تنمية ذكاء الطفل
>
>- بالصور.. 5 ألعاب تحسن من ذكاء طفلك.. أهمها المكعبات والدبدوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»