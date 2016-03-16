أستاذ صحة الطفل: مستوى ذكاء الأطفال يرتبط بالرضاعة الطبيعية وتغذية الأم

كشفت الدكتورة إيناس رأفت، الأستاذ بقسم صحة الطفل التابع للمركز القومى للبحوث، نتائج دراسة أجراها قسم صحة الطفل عن أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها فى النمو العقلى للطفل.

وأوضحت الدكتورة إيناس خلال مؤتمر "نحو صحة طفل أفضل" الذى ينظمه اليوم الأربعاء، المركز القومى للبحوث أن كل العالم يتحدث عن أهمية التغذية الصحيحة فى الفترات الأولى من حياة الطفل بداية من تكوينه كجنين وبعد الولادة للوصول إلى نمو عقلى وصحى سليم يضمن حياة أفضل لجيل أفضل نتمناه.

وأضافت "فحصنا خلال الدراسة عددا من الطلاب وتوصلنا إلى أن الأطفال الذين اعتمدوا على الرضاعة الطبيعية فقط فى أول 6 أشهر واهتمت أمهاتهم خلال الحمل بهم بتناول الأطعمة الصحية لديهم مستوى مرتفع من النمو العقلى والذكاء وكذلك النمو الجسمانى الصحيح".

وتابعت الأستاذ بقسم صحة الطفل: التغذية الصحية تنقسم إلى شقين، الأول هى التغذية الفعلية وتتكون من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والشق الثانى يمثله الجزء التعليمى وهى الطريقة التى اتبعناها منذ فترة، حيث نزور بعض المناطق التى تتسم بالعشوائية والفقر لنعلم الأمهات والأطفال طرق الغذاء الصحيحة من الأطعمة المتوفرة فى مدينتهم وقراهم ونعرفهم القيمة الغذائية لكل من هذه الأطعمة وكيفية طهيها بطريقة صحية، خاصة أن هذه الخضراوات تكلفتها بسيطة، كما نعرفهن بالكميات المناسبة التى يجب أن يتناولها الأطفال من الطعام بما يتوافق مع جنسه وعمره.

ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعى والثقافة الصحية الخاصة بالطفل والأسرة ككل، والتعريف بنشاطات قسم صحة الطفل فى الصحة والمرض من النواحى كافة سواء عضوية أو نفسية أو سلوكية، التعاون بين قسم صحة الطفل وأقسام طب الأطفال كافة بكليات الطب المصرية والمعاهد الصحية، وكذلك التعاون مع نادى المرأة الإفريقية ونشر الأعمال البحثية المتميزة والتى تم إجراؤها بقسم صحة الطفل التابع للمركز القومى للبحوث من أجل الاستفادة بها وتسويقها للارتقاء بصحة الطفل المصرى.

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