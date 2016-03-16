جلسة بين ماكليش وثنائي الزمالك المستبعد من المنتخب

يعقد أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي لنادي الزمالك جلسة مع ثنائي الفريق باسم مرسي ومحمود عبد المنعم "كهربا" قبل بداية التدريب المسائي.

وأعلن هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر عن قائمة الفريق للمشاركة في مباراتي نيجيريا المقبلتين، ولم تتضمن الأسماء ثنائي الزمالك باسم مرسي ومحمود "كهربا". "طالع التفاصيل"

ويعقد ماكليش اليوم، جلسة مع الثنائي لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يمرون بها بسبب قرار استبعادهم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره النيجيري يومي 24 و29 من شهر مارس الجاري، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017.

وعلى الجانب الأخر، يستعد الزمالك لمواجهة يونيون دوالا الكاميروني يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.