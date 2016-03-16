قبل المواجهة المرتقبة.. مدرب منتخب نيجيريا يؤكد قوة قائمة الفراعنة

وصف سامسون سياسيا “المدير الفني للمنتخب النيجيري “قائمة لاعبى المنتخب المصرى المرشحون للمشاركة امام منتخب بلاه ،بإنها قوية، مؤكدًا معرفته الجيدة لبعض من ضمهم هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري.

وأعلن كوبر المدير الفني للمنتخب المصري عن قائمة مكونة من 25 لاعبا في إطار الاستعداد لمباراتي نيجيريا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2017 والتي ستقام في الجابون.

وقال المدرب المؤقت للمنتخب النيجيري :” اطلعت على القائمة الكاملة لمنتخب مصر ، ومن الجيد لهم أن يعلنوا القائمة في الوقت الحالي”.

وأضاف : ” قائمة قوية بدون شك ، أعرف عدد كبير من اللاعبين ، وأحب أن أقول نحن ننتظركم في نيجيريا”.

يذكر أن منتخب النيجيري يواصل الإعداد في معسكره منتظرين وصول العناصر المحترفة التي تصل يوم 20 من الشهر الجاري قبل إعلان القائمة.

ومن المقرر أن تسافر البعثة المصرية يوم 23 من الشهر الجاري إلى نيجيريا لخوض المباراة التي ستقام يوم 25 وسيكون ذلك على متن طائرة خاصة.

وجاءت قائمة منتخب مصر التي اختارها “كوبر ” كالتالى فى حراسة المرمى عصام الحضري ، أحمد الشناوي ، محمد الشناوي.وخط الدفاع حازم إمام ، أحمد دويدار ، أحمد حجازي ، عمر جابر ، رامي ربيعة ، صبري رحيل ، علي جبر ، حمادة طلبة.

بينما ضمت فى خط الوسط حسام غالي ، عبد الله السعيد ، إبراهيم صلاح ، محمد النني ، محمد صلاح ، محمود حسن تريزيجيه ، طارق حامد ، أيمن حفني ، رمضان صبحي ، مصطفى فتحي ، عمر وردة، ويقود خط الهجوم مروان محسن ، أحمد حسن كوكا ، عمرو جمال.