أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قبل المواجهة المرتقبة.. مدرب منتخب نيجيريا يؤكد قوة قائمة الفراعنة

Google+ Print
قبل المواجهة المرتقبة.. مدرب منتخب نيجيريا يؤكد قوة قائمة الفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.. مدرب منتخب نيجيريا يؤكد قوة قائمة الفراعنة

منتخب

وصف سامسون سياسيا “المدير الفني للمنتخب النيجيري “قائمة لاعبى المصرى المرشحون للمشاركة امام  منتخب بلاه ،بإنها قوية، مؤكدًا معرفته الجيدة لبعض من ضمهم هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري.

وأعلن كوبر المدير الفني للمنتخب المصري عن قائمة مكونة من 25 لاعبا في إطار الاستعداد لمباراتي نيجيريا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2017 والتي ستقام في الجابون.

وقال المدرب المؤقت للمنتخب النيجيري :” اطلعت على القائمة الكاملة لمنتخب مصر ، ومن الجيد لهم أن يعلنوا القائمة في الوقت الحالي”.

وأضاف : ” قائمة قوية بدون شك ، أعرف عدد كبير من اللاعبين ، وأحب أن أقول نحن ننتظركم في نيجيريا”.

يذكر أن منتخب النيجيري يواصل الإعداد في معسكره منتظرين وصول العناصر المحترفة التي تصل يوم 20 من الشهر الجاري قبل إعلان القائمة.

ومن المقرر أن تسافر البعثة المصرية يوم 23 من الشهر الجاري إلى نيجيريا لخوض المباراة التي ستقام يوم 25 وسيكون ذلك على متن طائرة خاصة.

 وجاءت قائمة  منتخب مصر  التي اختارها “كوبر ” كالتالى فى حراسة المرمى عصام الحضري ، أحمد الشناوي ، محمد الشناوي.وخط الدفاع  حازم إمام ، أحمد دويدار ، أحمد حجازي ، عمر جابر ، رامي ربيعة ، صبري رحيل ، علي جبر ، حمادة طلبة.

بينما ضمت فى خط الوسط  حسام غالي ، عبد الله السعيد ، إبراهيم صلاح ، محمد النني ، محمد صلاح ، محمود حسن تريزيجيه ، طارق حامد ، أيمن حفني ، رمضان صبحي ، مصطفى فتحي ، عمر وردة، ويقود خط الهجوم مروان محسن ، أحمد حسن كوكا ،  عمرو جمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر