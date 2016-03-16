صور.. «المجلس القومي بسوهاج» يحتفل باليوم العالمي للمرأة‎

مراسل «ONA»:

احتفل فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، الأربعاء، باليوم العالمى للمراة بمشاركة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج وعدد من وكلاء الوزارة ومديرى المديريات ولفيف من رجال الصحافة والاعلام.

وقالت النائبة عبلة الهوارى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، إن المرأة بمحافظات الصعيد عامة وسوهاج خاصة تحتاج الى مزيد من الدعم الذى يمكنها من احداث تمكين أقتصادى يعود بالنفع عليها وعلى أسرتها.

وأشارت الى أن هناك مؤتمر سوف يتم الاعداد لة خلال تلك المرحلة فى الاحتفال بالمراة ودعمها وتمكينها.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه لابد للاعلام أن يصحح صورة المرأة، وأن يعرضها بشكل يتناسب مع أهميتها باعتبار أنها شريكة فى التنمية بشكل أساسى.