غدًا.. بشرى ضيفة «أبلة فاهيتا» على «سي بي سي»

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “أبلة فاهيتا”، الذي تقدمه الدمية الشهرية أبلة فاهيتا، والمذاع على شاشة “سي بي سي”، الفنانة بُشرى.

تتضمن الحلقة حديثٍ خاص وساخر عن أعمالها الفنية التي قدمتها، وذلك غدًا الخميس، في تمام العاشرة مساءً، حسبما أفاد مراسل أونا.

وتكشف بشرى خلال الحوار عن كواليس رحلتها في عالم الفن والغناء.

وتتحدث عن أعمالها الفنية الماضية وسط تعليقات أبلة فاهيتا عليها بطريقةٍ ساخرة.

كما تكشف بشرى عن الجديد الذي تستعد له الفترة المقبلة، وتستعرض أبلة فاهيتا في الحلقة أيضًا أهم أحداث الأسبوع الماضي بطريقة ساخرة كما جرت العادة.

وكانت قد استضافت أبلة فاهيتا في الحلقة الماضية الراقصة الأوركرانية “ألا كوشنير”، والمطرب مصطفى حجاج.