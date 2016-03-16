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أحمد الزند يغادر مطار القاهرة متوجها إلى "أبو ظبى" برفقة أسرته "تحديث"

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أحمد الزند يغادر مطار القاهرة متوجها إلى "أبو ظبى" برفقة أسرته "تحديث" أحمد الزند يغادر مطار القاهرة متوجها إلى "أبو ظبى" برفقة أسرته "تحديث"
غادر مطار القاهرة الدولى بعد ظهر اليوم الأربعاء، المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال، متوجها إلى أبو ظبى على متن طائرة خطوط الاتحاد، حيث أنهى إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار.

وقال مصدر بمطار القاهرة الدولى إن أسرة المستشارالزند المكونة من زوجته وأبناءه وزوجاتهم غادرت معه على متن الرحلة نفسها.

وأوضح المصدر أن سفر الزند يأتى لحضور زفاف مستشار زميله فى الإمارات، سبق لهما العمل سوياً عندما كان وزير العدل المقال يعمل فى رأس الخيمة.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر الأحد الماضى قراراً بإعفاء المستشار أحمد الزند، من منصبه على خلفية تصريحاته التى إثارات جدلا.

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