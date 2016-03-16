رفع محاكمة «رشوة وزارة الزراعة» لعدم حضور الديب

رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، جلسة محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة وزارة الزراعة، الجلسة لعدم حضور دفاع المتهم الاول فريد الديب،وعن المتهم صلاح هلال، أو ما ينوب عنه.

> وطالبت المحكمة في بداية الجلسة بسماع اعترافات المتهمان الثالث والرابع في القضية في هيئة الدفاع كاملة عن كل المتهمين، وبالأضافة إلى الاستماع الي مرافعة الدفاع المتهمين، في وجود كل أعضاء هيئة الدفاع.