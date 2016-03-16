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تأجيل محاكمة صلاح هلال و3 آخرين في قضية «رشوة وزارة الزراعة» لـ9 أبريل

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تأجيل محاكمة صلاح هلال و3 آخرين في قضية «رشوة وزارة الزراعة» لـ9 أبريل تأجيل محاكمة صلاح هلال و3 آخرين في قضية «رشوة وزارة الزراعة» لـ9 أبريل

محاكمة صلاح هلال – أرشيفية

مراسل «ONA»:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، منذ قليل، تأجيل جلسة نظر محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة وزارة الزراعة، لجلسة 9 إبريل، لسماع مرافعة المتهم الثالث والرابع، مع حضور دفاع المتهم الأول والثاني، فريد الديب وبهاء أبو شقة اللذان غابا عن جلسة اليوم.

 ومن المقرر أن تستمع المحكمة لإعترافات المتهمين الثالث والرابع خلال الجسلة المقبلة.

والمتهمون فى القضية هم كل من “صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة”.

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