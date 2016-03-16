تأجيل محاكمة متهمي «أنصار بيت المقدس» لـ 23 مارس‎

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر “أنصار بيت المقدس” “الإرهابي”، لجلسة 23 مارس الجاري.

وجاء التأجيل، لاستكمال سماع الشهود، حسبما أفاد مراسل أونا.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين ” ارتكابهم لجرائم تأسيس، وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها”.

كما أسندت للمتهمين ” الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، التخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس -الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان- “.

وتضمنت قائمة الاتهامتا” تخريب منشآت الدولة، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية، الذخائر، والمتفجرات”.