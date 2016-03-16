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السبت.. انطلاق أولى حلقات برنامج «أشرف يُقدمه أيمن» على «mbc مصر»

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السبت.. انطلاق أولى حلقات برنامج «أشرف يُقدمه أيمن» على «mbc مصر» السبت.. انطلاق أولى حلقات برنامج «أشرف يُقدمه أيمن» على «mbc مصر»

ايمن وتار

كتبت – إنجي لطفي :

بعد النجاح الكبير الذي حققه النجم الشاب “أيمن وتار” خلال مُشاركته الفعاله في برنامج “البرنامج” مع باسم يوسف، يعود أيمن وتار مُجدداً للإنطلاق مرة أخري عبر قناة “MBC ”، عبر البرنامج الكوميدي الجديد “اشرف يقدمه أيمن”، الذي يبدأ عرضه إسبوعياً في التاسعة من مساء السبت المُقبل على شاشة “MBC  مصر”.

ويعتمد برنامج “أشرف يقدمه أيمن”، بحسب بيان صادر عن القناة اليوم، على إطار من الكوميديا الجديدة والمبتكرة، من خلال اسكتشات تمثيلية فكاهية تستعرض الكثير من المواقف الحياتية اليومية التي تمس قطاعات متنوعة من حياة المُشاهدين في إطار ساخر وغير تقليدي.

وتعرض في كل حلقة عدة اسكتشات ضاحكة يتخللها أحيانا أغاني وديوهات كوميدية يتم إعدادها خصيصاً للحلقات، ويُشارك بالتمثيل في بعض الحلقات عدد من النجوم والضيوف ويظهر بعضهم في إطار غير تقليدي، وتحل الفنانة الشابة إيمي سمير غانم ضيفة في أولى حلقات البرنامج الكوميدي “أشرف يقدمه أيمن” السبت المُقبل.

من جانبه، أشار أيمن وتار، إلي أن برنامج “اشرف يُقدمه أيمن” يمنحه فرصة للتواصل اسبوعيًا مع قطاعات كبيرة ومتنوعة من الجمهور، وقال أيمن أننا نهدف إلى إسعاد الناس وإضحاكهم، عبر السخرية من خلال التمثيل في اسكتشات منفصلة متصلة. وأوضح إن إختيار إسم البرنامج اللافت “اشرف يُقدمه ايمن”، هو نتاج أفكار ورشة العمل الكبيرة التي تتولي كتابة الحلقات المُختلفة.

وأبدي وتار، سعادته بعرض البرنامج الجديد في وقت مميز عبر شاشة “MBC مصر”، ووسط أعمال وبرامج أخري تحمل أنماط كوميدية متنوعة وهو ما سيُعطي البرنامج الجديد أرضية جماهيرية كبيرة.

برنامج “اشرف يُقدمه ايمن” من إنتاج شركة “BIG Productions”، ويُشارك في كتابته وسام شريف، ومحمود رمضان، وأحمد سعد، ووجيه صبري، ويُخرجه محمد خليفة.

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