صور.. محافظ الوادي الجديد يكرم الأمهات المثاليات

أقامت محافظة الوادي الجديد صباح الأربعاء، احتفالية كبرى كرمت خلالها الأمهات المثاليات ضمن احتفالات المحافظة بيوم المرأة المصرية، وعيد الأم.

وتضمنت الاحتفالية، بحسب بيان صادر عن محافظة الوادي الجديد، فقرات فنية لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية وفرقة الوادي الجديد للموسيقى العربية .

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أعلنت عن أسماء الفائزين في مسابقة الأم المثالية وهن “ماجدة محمد عبد السلام من مركز الخارجة سميرة أمين أحمد سيد من مركز الداخلة فاطمة أحمد محمد صقر من مركز بلاط وسريا إسماعيل حسين دنقول من مركز باريس و زينب عباس أحمد إبراهيم من مركز الفرافرة وفاز بالأب المثالي حسن غالي يوسف من مركز الخارجة وفازت بالابنة البارة وفاء عبدالله أحمد من مركز الخارجة”.

كما تم تكريم 5 من الرائدات الريفيات وهن “رندا على محمود على مستوى مركز الخارجة ونجوى عبد الصبور مهنا على مستوى مركز باريس وياسمين صبحي ثابت على مستوى مركز الداخلة وابتسام سفينة قوشتي على مستوى مركز بلاط وناظج محمد السيد على مستوى مركز الفرافرة”.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، في كلمة قصيرة خلال الاحتفالية: “إننا نحتفل بهذه النماذج المشرفة من الأمهات والآباء والأبناء والأسر عرفانًا من الدولة بدورهم البناء فى خلق مواطنين صالحين ومجتمع متماسك”

وأضاف أن تكريم الأمهات المثاليات يأتي كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضرب المثل للتضحية والعطاء ونكران الذات، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزي لكل من أسهم في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها.

وتابع :”كما أنها تأتي تأكيدًا لأهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات ودليلًا على تحضره وعاملًا أساسيا في تقدمه كما يعطي للشباب القدوة عما يجب أن تكون عليه الأسر تأكيدًا لمنظومة القيم في المجتمع، لافتًا إلى أهمية التعريف بالخبرات الإنسانية الراقية للأمهات المثاليات وما شهدنه من مسيرات للكفاح من أجل تربية الأبناء ومواجهة أعباء الحياة.