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تجديد حبس محمود شعبان و23 آخرين 45 يومًا بتهمة التحريض على العنف

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تجديد حبس محمود شعبان و23 آخرين 45 يومًا بتهمة التحريض على العنف تجديد حبس محمود شعبان و23 آخرين 45 يومًا بتهمة التحريض على العنف

محمود شعبان

مراسل «ONA»:

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، الأربعاء، حبس الداعية السلفي محمود شعبان و23 من قيادات الجبهة السلفية، لمدة 45 يومًا، لإتهامهم بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة فى المظاهرات التى تم التحضير لها فى 28 نوفمبر 2014 .

وأسندت النيابة، للمتهمين عددا من الاتهامات، فى مقدمتها التحبيذ على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى والحقوق والحريات.

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