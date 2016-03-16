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شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية تسترد 750 فدانًا تم التعدي عليها بالشرقية

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شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية تسترد 750 فدانًا تم التعدي عليها بالشرقية شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية تسترد 750 فدانًا تم التعدي عليها بالشرقية


> قام ضباط الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وقطاع مصلحه الأمن العام، بشن حملة أمنية موسعة، لاسترداد 750 فدانا مخصصة للتوسعات السكنية والصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن قام أحد الأشخاص بالاستيلاء عليها.

وكان ضباط الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية قد شنوا حملة أمنية موسعة لاسترداد 750 فدانا، كانت مخصصة للتوسعات السكنية والصناعية بمدينة العاشر من رمضان؛ وذلك بعد قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء عليها، وقيامه بحفر أربعة آبار بها وزراعة 130 فدانا منها، وقد تمت إزالة كافة مظاهر التعدي بردم الأبار وإزالة المزروعات.

يأتى ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة وكذا ضبط المتعدين على المال العام ..وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده .

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