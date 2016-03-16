«الصحة»: ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة الأدوية مجهولة المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، أن الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وبالتنسيق مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة المنتزة يقوم بإعادة تصنيع وتعبئة وتغليف أدوية وكريمات ومكملات غذائية مغشوشة ومجهولة المصدر.

وأوضحا الوزارة، في بيان اليوم، أن الحملة تمكنت من ضبط الماكينات والمعدات والأدوية المستخدمة في عملية التصنيع.

من جانبها، حررت إدارة التفتيش الصيدلي، محضرًا بالواقعة قيد برقم 14893 جنح المنتزة لسنة 2016، والعرض علي النيابة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

جاء ذلك في إطار الحملات الدورية التى تقوم بها الوزارة لضبط سوق الأدوية ومحاسبة المخالفين من خلال ضبط الأدوية المهربة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية والتشغيلات غير المطابقة للمواصفات ومعايير الجودة.