أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الصحة»: ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة الأدوية مجهولة المصدر

Google+ Print
«الصحة»: ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة الأدوية مجهولة المصدر «الصحة»: ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة الأدوية مجهولة المصدر

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، أن الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وبالتنسيق مع مباحث ، تمكنت من ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة المنتزة يقوم بإعادة تصنيع وتعبئة وتغليف أدوية وكريمات ومكملات غذائية مغشوشة ومجهولة المصدر.

وأوضحا الوزارة، في بيان اليوم، أن الحملة تمكنت من ضبط الماكينات والمعدات والأدوية المستخدمة في عملية التصنيع.

من جانبها، حررت إدارة التفتيش الصيدلي، محضرًا بالواقعة قيد برقم 14893 جنح المنتزة لسنة 2016، والعرض علي النيابة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

جاء ذلك في إطار الحملات الدورية التى تقوم بها الوزارة لضبط  سوق الأدوية ومحاسبة المخالفين من خلال ضبط الأدوية المهربة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية والتشغيلات غير المطابقة للمواصفات ومعايير الجودة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه