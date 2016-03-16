حاكم دبى: "وصل عدد المشاركين فى تحدى القراءة العربى إلى 30 ألف مدرسة عربية"

قال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، سعدت اليوم، بمعرفة وصول عدد المشاركين فى تحدى القراءة العربى لـحوالى 30 ألف مدرسة عربية قرأوا حتى الآن 100 مليون كتاب.

وكتب حاكم دبى، سلسلة من التدوينات على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا "عندما أطلقنا تحدى القراءة العربى كان الهدف قراءة 50 مليون كتاب، واليوم سنصل مع نهاية العام لـ175 مليون كتاب".

وتابع، "إعادة أعمار منطقتنا فكريا وثقافيا ومعرفيا يبدأ من القراءة، ويبدأ مع أجيال تحب العلم، وتقدس الكتاب ولديها شغف الاستكشاف كما كان لدى أسلافنا".

وأردف فى تدوينه أخرى، "نتفاءل بملايين الطلاب المقبلين على القراءة ونتفاءل بحماسة 60 ألف مشرف، ونتفاءل بمسئولى التربية العرب ونتفاءل بمستقبل معرفى لأمتنا العربية".

- حاكم دبى محتفلا باليوم العالمى للمرأة: كل عام وأوطانكن أرقى وأقوى بكن

>

- حاكم دبى يعتمد خطة المائة يوم الأولى للبرنامج الوطنى للسعادة

>