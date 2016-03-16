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"جنح الدقى" تغرم صحفى بصوت الأمة 30 ألف جنيه بتهمة سب وقذف "أبو العينين"

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"جنح الدقى" تغرم صحفى بصوت الأمة 30 ألف جنيه بتهمة سب وقذف "أبو العينين" "جنح الدقى" تغرم صحفى بصوت الأمة 30 ألف جنيه بتهمة سب وقذف "أبو العينين"
قضت محكمة جنح الدقى، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، بتغريم "عصام.أ" صحفى بجريدة صوت الأمة 30 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العينين فى القضيتين رقم 19906 و18566 سنة 2015، وتعويض مدنى مؤقت 80 ألف جنيه، كما قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، و"محمد.س" الصحفى بذات الجريدة.

كانت محكمة الدقى قد قضت سابقا بتغريم "محمد.س" صحفى بجريدة صوت الأمة 120 ألف جنيه، لاتهامه فى 4 قضايا سب وقذف بحق رجل الأعمال محمد أبو العينين، وانقضاء الدعوى بالنسبة للكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل.


>اليوم.. الحكم على عبد الحليم قنديل لاتهامه بسب وقذف أبو العينين

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