مصرع فلاح مصابا بـ 30 "طلق نارى" فى الدقهلية

مصرع فلاح داخل إحدى الأراضى الزراعية بعزبة البنديرة التابعة لمركز المنصورة.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد خالد الزينى، مأمور مركز المنصورة، بورود بلاغ من أهالى عزبة البنديرة التابعة لقرية بدواى، بالعثور على جثة فى إحدى الأراضى الزراعية، وبها أثار لطلقات نيران. وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى رضا زاهر السيد إبراهيم 40 عامًا، عاطل ومقيم بقرية "ديمشلت" مركز دكرنس.

وأكد شهود العيان من أهالى العزبة، أنهم سمعوا أصواتا متفرقة لعملية إطلاق نار، وبعدها سمعوا أصوات إطلاق نار متتابع، وتوجه الأهالى بعدها إلى الأراضى الزراعية، فوجدوا جثة غارقة فى دمائها.

>وبسؤال أسرة المجنى عليه، اتهموا شخصًا بقتله ويدعى "منصور.ع.ع"، ومقيم بقرية ديمشلت مركز دكرنس، لوجود خلافات كبيرة بين العائلتين، وأنه توعده بالقتل.

تم تحريرالمحضر رقم 5528 إدارى مركز المنصورة، ونقل جثمان القتيل إلى مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

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