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تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من الفنانة عبير الشرقاوى ضد زوجها لـ23 مارس

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تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من الفنانة عبير الشرقاوى ضد زوجها لـ23 مارس تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من الفنانة عبير الشرقاوى ضد زوجها لـ23 مارس
قررت، اليوم الأربعاء، محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من الفنانة عبير الشرقاوى ضد زوجها السابق "طارق.م" ومحاميه "أحمد.ع" لجلسة 23 مارس للاطلاع على الأوراق والمستندات.

كانت الفنانة عبير الشرقاوى قد تقدمت ببلاغ اتهمت فيه زوجها السابق ومحاميه بسبها وقذفها بعبارت تنتقص من كرمتها وشرفها، بعد خلافات زوجية نشبت بينهما انتهت بالطلاق، وهى القضية التى حملت رقم 2466 سنة 2016.


>تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من الفنانة عبير الشرقاوى ضد زوجها لـ16 مارس

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