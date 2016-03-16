وزير الخارجية الروسى: مصر تعلب دورا محوريا فى حل قضايا الشرق الأوسط

أكد سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، أن مصر تلعب دوراً أساسياً فى الشرق الأوسط، ولها دور محورى فى حل قضايا المنطقة، مشيرا إلى دعم بلاده لإنشاء المحطة الكهربائية الكبرى فى منطقة الضبعة، وتطوير خطوط السكك الحديدية.

وحول الأزمة السورية، قال وزير الخارجية الروسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المصرى سامح شكرى بالعاصمة الروسية موسكو، إن نجاح اتفاق وقف الأعمال القتالية فى سوريا نسبى حتى الآن، ولكنه سيزداد مع تواصل الحوار السورى السورى فى جنيف، مؤكدًا أن الشعب السورى هو من يقرر مستقبل بلاده، وهذا مثبت فى قرارات مجلس الأمن الدولى.

وهاجم وزير الخارجية الروسى الدور التركى فى سوريا، قائًلا، إن أعمال تركيا تقوض جهود تسوية الأزمة فى سوريا، بما فيها الهدنة، وإيصال المساعدات الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولى بتقديم رد فورى على القصف التركى للأراضى السورية.

لافروف: النظام الفيدرالى أحد الحلول الممكنة فى سوريا