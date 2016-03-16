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وزير الخارجية: مصر وروسيا تواجهان تحديات للحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة

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وزير الخارجية: مصر وروسيا تواجهان تحديات للحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة وزير الخارجية: مصر وروسيا تواجهان تحديات للحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة
أكد سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، أن هناك تحديات تواجهها وروسيا معاً على صعيد الحفاظ على السلم والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "شكرى"، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن هناك روابط قوية مع الجانب الروسى على الصعيد الاقتصادى قائلا، "بحثنا العلاقات الثنائية، ومصر ملتزمة بتطوير العلاقات فى كافة المجالات".

وأشار وزير الخارجية إلى اكتشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين قائلا، "بحثنا شئون الشرق الأوسط المتوتر ومكافحة الإرهاب، ودور روسيا مهم كقوة عالمية، ومصر لديها نموذج إقليمى كبير، ونتعاون مع روسيا فى مجلس الأمن .

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