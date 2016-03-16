بالصور.. رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تشجيع المنتج المحلى وتطوير الصناعة الوطنية

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن الدولة حريصة على دعم وتشجيع المنتج المحلى، واستكمال عمليات التطوير للصناعة الوطنية والتوسع فى عمليات تصنيع منتجات التعدين، وكذلك إنتاج مكونات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وتوجه رئيس الوزراء - أثناء افتتاحه الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولى، تحت شعار "مصر دائماً بتجمعنا"- بالتحية إلى جمهورية الهند ضيف شرف المعرض هذا العام، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع العارضين من مختلف الدول المشاركة، معربا فى الوقت نفسه عن سعادته بالمشاركة الواسعة من جانب الشركات المصرية فى المعرض الذى يضم نحو 400 شركة من 12 دولة عربية وأفريقية.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من أجنحة المعرض على رأسها الجناح الخاص بجمهورية الهند "ضيف شرف المعرض لهذا العام" والتى تربطها بمصر علاقة شديدة التميز تقوم على الاهتمام المتبادل من جانب البلدين بتدعيم العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون فى مختلف المجالات، ثم تفقد عدد من الأجنحة الخاصة بالبلدان المشاركة وهى أندونيسيا، الكويت، السودان، باكستان، كينيا، لبنان، توجو، سريلانكا، الجزائر، الصين، والعراق، كما قام بتفقد أحد الأجنحة الكبرى والذى يضم المعروضات الخاصة بوزارات الإنتاج الحربي، والزراعة، والتموين، وكذا معروضات الشركات القابضة للصناعات الغذائية والكيماوية، والمعدنية، وعدداً آخر من الشركات فى قطاعات البترول والزيوت والصناعات الورقية وغيرها.

حضر الافتتاح وزراء التجارة والصناعة، الإنتاج الحربى، التموين، الاستثمار، البترول، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وعدد من سفراء الدول المشاركة فى المعرض.

تجدر الإشارة إلى أن معرض القاهرة الدولى يعد أحد أكبر الأحداث التجارية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يقام هذا العام على مساحة تبلغ نحو 24 ألف م2، بمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية، ويهدف إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى، كما يتيح فرص الالتقاء برجال الأعمال، وإبرام التعاقدات وعقد الصفقات التجارية والتعريف بالطاقات الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية فى ظل الإقبال الجماهيرى الذى يحظى به المعرض. ويشهد المعرض هذا العام عدداً من الأنشطة الفنية للعديد من فرق الفنون التراثية.

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