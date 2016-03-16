شاهد بـ"التخابر مع قطر": تم إعادة 13 وثيقة من أصل 17 تم تسليمها لـ"مرسى"

تستمع الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، للشاهد "وائل نديم" رئيس فرقة الاستطلاع بالحرس الجمهورى، سبق سماع شهادته، وطلبت النيابة حضوره مرة أخرى.

وأشار الشاهد العميد "وائل نديم"، إلى أن قائد الحرس الجمهورى السابق اللواء "محمد نجيب" عرض على "مرسى" عدة وثائق، وطالبه الأخير بتركها فى مكتبه لقراءتها، لافتا إلى أن "نجيب" لم يسترد سوى 13 وثيقة فقط من بين 17 وثيقة تسلمها هو وقام بوضعها داخل ملف، وعندما تولى قائد الحرس الجديد أخبره بوجود بعض الوثائق لدى رئيس الجمهورية.

كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

بدء محاكمة مرسى فى قضية التخابر مع قطر.. والنيابة تقدم تقارير طبية لمتهمين