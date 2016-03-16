وصول 500 طن زيت و300 طن أرز تموينى لتوزيعها على المواطنين بقنا

مراسل «ONA»:

أعلن محى عبدالله وكيل وزارة التموين بقنا، الأربعاء، عن وصول 500 طن من الزيت التموينى وتوزيعه بمختلف الإدارات التموينية لتوزيعها على تجار التموين لصرفها على البطاقات التموينية المستحقة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد عبدالله، في بيان له اليوم، أنه تم وصول 300 طن من الأرز التموينى بالإضافة إلى كافة السلع التموينية الأخرى، وتوزيعها على التجار لصرفها لمستحقيها، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزارة التموين لتوفير كميات أخرى من الزيت حتى يتم تلاشى نقص الكميات اللازمة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا، أن الكمية التى تم وصولها سيتم توزيعها والكميات الأخرى المطلوبة لسد الاحتياجات خلال شهر مارس الجارى.