تأجيل محاكمة متهمي «أنصار الشريعة» لـ 11 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة 23 متهمًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب أنصار الشريعة”، لجلسة 11 إبريل.

جاء التأجيل لإحضار المتهمين من محبسهم، وتقديم ما يفيدباتخاذ إجراءت الرد، حسبما أفاد مراسل أونا.

وأوضح القاضي في بداية الجلسة، عن ورود كتاب من الترحيلات بمديرية أمن القاهرة”.

تضمن الكتاب تعذر عرض المتهمين، لوجود معظم المتهمين معروضين بالقضية رقم 21947 لسنة 2014، جنايات مدينة نصر”.

وحمل الكتاب تاريخ أمس الثلاثاء، وأشارت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق.

> وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود، مختار صابر العشماوي، وحسن السايس، وبحضور محمد الطويلة، وكيل النيابة، وسكرتارية أيمن محمود، وحمدي الشناوي.

> وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

وجاء أمر الإحالة بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، أن السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب وآخرين “جرائم إنشاء، وإدارة جماعة تُدعى “كتائب أنصار الشريعة”.

وتضمنت قائمة الاتهامات ” تأسيس جماعة على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة والشرطة”.

كما تضمنت الاتهامات “استباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، استحلال أموالهم، وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع” .