أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حسناء أردنية تنافس جميلات هوليوود

Google+ Print

fw3an-129-950x578

نشرت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لفتاة أردنية تبلغ 18 عاما تدعى سالسابيلا، وهي خبيرة مكياج وتمتلك خلفية في عالم الموضة والستايل.

يتميز جمال سالسابيلا بأنه مزيج بين الشرق والغرب فهي تمتلك بشرة حنطية جذابة وشعر أسود عربي وعينين خضراوين ساحرتين كنجمات هوليوود .

تركز سلسبيلا في مكياجها على إبراز عينينها بـ eyeliner  القطة ، وتعتمد على المكياج المشرق والمضيء تقوم بتقنية الـ Strobing التي تركز على إبراز البشرة بضل نضر متلألئ، أما أحمر الشفاه فهي تفضل الألوان الدافئة مثل تدرجات البني والبرغندي الملكي.

026857f59dbfe32686833feff5091cf31

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا