حسناء أردنية تنافس جميلات هوليوود

نشرت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لفتاة أردنية تبلغ 18 عاما تدعى سالسابيلا، وهي خبيرة مكياج وتمتلك خلفية في عالم الموضة والستايل.

يتميز جمال سالسابيلا بأنه مزيج بين الشرق والغرب فهي تمتلك بشرة حنطية جذابة وشعر أسود عربي وعينين خضراوين ساحرتين كنجمات هوليوود .

تركز سلسبيلا في مكياجها على إبراز عينينها بـ eyeliner القطة ، وتعتمد على المكياج المشرق والمضيء تقوم بتقنية الـ Strobing التي تركز على إبراز البشرة بضل نضر متلألئ، أما أحمر الشفاه فهي تفضل الألوان الدافئة مثل تدرجات البني والبرغندي الملكي.