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الديلى ميل: ابتكار "حباية" جديدة تضىء الأورام السرطانية وتسهل اكتشافها

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الديلى ميل: ابتكار "حباية" جديدة تضىء الأورام السرطانية وتسهل اكتشافها الديلى ميل: ابتكار "حباية" جديدة تضىء الأورام السرطانية وتسهل اكتشافها
نجح فريق من الباحثين الأمريكيين فى ابتكار حبوب تضىء الأورام السرطانية تحت ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، وتمكن من تصوير الثدى بالأشعة السينية واكتشاف التغيرات الصغيرة فى أنسجة الثدى.

وأوضح الباحثون عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن هذه التقنية الحديثة تمكننا من الكشف عن خلايا السرطان الصغيرة التى لا يمكن أن تكتشفها المرأة بنفسها أو بواسطة الطبيب.

وأشار الباحثون إلى أن سرطان الثدى هو ثانى أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى النساء، لافتين إلى أن تصوير الثدى بالأشعة السينية، هو المعيار الحالى للفحص، والذى يعطى الأطباء المعلومات حول مكان وجود الكتلة وحجمها، لكنهم لا يستطيعون التمييز بين الأورام السرطانية والحميدة، ولمعرفة المزيد، يأخذ الأطباء عينة عن طريق الإبر أو الجراحة، ومع ذلك، لا تكون قاطعة بنسبة 100%.

لذلك طور الباحثون حبوبا تؤخذ عن طريق الفم يمكن أن تحسن تقنيات التصوير بالأشعة بحيث تضىء الأورام السرطانية، وتحتوى على عامل التصوير الذى يربط الخلايا السرطانية بالأوعية الدموية وهذه الصبغة تضىء مثل لمبات الفلوروسنت تحت ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة على بُعد 1-2 سم بعمق لتكون قادرة على الكشف عن معظم أنواع السرطان فى تجربة على الفئران.

وتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، فى الاجتماع الوطنى للجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS).

الكشف عن الخلايا السرطانية (1)

الكشف عن الخلايا السرطانية (2)
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