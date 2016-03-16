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مفتي الجمهورية يتجه إلى الهند للمشاركة فى مؤتمر لمناهضة الإرهاب

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مفتي الجمهورية يتجه إلى الهند للمشاركة فى مؤتمر لمناهضة الإرهاب مفتي الجمهورية يتجه إلى الهند للمشاركة فى مؤتمر لمناهضة الإرهاب

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، متجهًا إلى نيودلهي عن طريق الإمارات في زيارةٍ رسمية تستغرق أربعة أيام، حسبما أفاد مراسل أونا.

ومن المقرر أن يلتقي “علام”، خلال الزيارة “ناريندرا موديرئيس”، رئيس الوزراء الهندي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر دور القيم الروحية في التصدي للتطرف والإرهاب، والذي تنطلق فعالياته الخميس في نيودلهي .

وتشمل زيارة مفتي الجمهورية، مباحثات مع حامد أنصاري، نائب رئيس الجمهورية الهندي، والدكتورة نجمة هبة الله، وزيرة شئون الأقليات، بالإضافة إلى إلقاء فضيلته الكلمة الرئيسية في المؤتمر الذي يحضره أكثر من ألفي عالم حول العالم .

 

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